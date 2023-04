Faouzi Ghoulam a SKY: “Rientro di Osimhen positivo per il Napoli e negativo per il Milan”

L’ex terzino azzurro Faouzi Ghoulam ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky prima del match di Champions tra il Napoli ed il Milan.ì: “Sicuramente peseranno molto sia il Maradona che il rientro di Osimhen. La presenza del tifo era una cosa fondamentale per il Napoli. Adesso sono tornati, fanno tanto rumore e proprio il fatto che sia tornato Osimhen è una cosa molto positiva per il Napoli e negativa per il Milan. La sensazione quando entri in campo al Maradona è che sarà una bolgia per la squadra avversaria. Si sente che la pressione è un po’ più alta stasera, che la squadra è al 100% e i tifosi stanno qua per vincere per forza. I giocatori più importanti parlano prima del riscaldamento, in genere dicono ‘dai ragazzi, dobbiamo vincere’, frase semplice ma molto vera”.