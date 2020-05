Fase 2 a Via Toledo: flash mob tra i negozianti e un lungo applauso alla ripresa

Comincia con un flash mob beneaugurale il primo giorno di lavoro per i commercianti di via Toledo. I negozianti si sono messi in fila e hanno salutato con un lungo applauso liberatorio la ripresa della vita normale. Dopo la dura fase di lockdown riprendono finalmente le attività e i commercianti si sono messi al passo con i tempi. Mascherine, guanti, sanificazioni e tanto ottimismo hanno animato e prime ore di lavoro dei commercianti che, però, non possono nascondere le loro preoccupazioni per il futuro. Con l’azzeramento del turismo e la stagione avviata a metà per molti sarà veramente dura ripartire.

“Abbiamo voluto organizzare questo flash mob per salutare con un minimo di ottimismo la nuova fase – spiega Rosario Ferrara del Consorzio Toledo Spaccanapoli – sono stati mesi difficili dove il fatturato si è praticamente azzerato e adesso speriamo in una veloce ripresa del commercio. Purtroppo sappiamo bene che sarà difficile, ma ci auguriamo che i napoletani ci daranno una mano preferendo i negozi i quartiere alla grande distribuzione organizzata. Adesso abbiamo bisogno di un aiuto concreto da parte di tutti”.

Fonte: Il Mattino