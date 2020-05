Fase due, ecco cosa si potrà fare da domani in Campania

“Nell’ordinanza sono previste disposizioni che consentono l’asporto e, come annunciato ieri, si riferiscono alle linee guida, definite in piena collaborazione con l’Anci, scaturite oggi nell’incontro con le Camere di Commercio”, fa sapere Palazzo Santa Lucia.

Un altro passaggio importante riguarda “la definizione della fascia oraria tra le 6 e le 8,30 del mattino che viene riservata allo jogging“, che si potrà praticare senza mascherina.

Non esiste più la fascia oraria dalle 19 alle 22 per l’attività motoria (intesa come possibilità di passeggiare), che è consentita adesso tutta la giornata non più soltanto nei pressi dell’abitazione, e con un accompagnatore – sebbene con l’obbligo della mascherina. Insomma, come spiecificato dalla Regione, “la premessa delle nuove disposizioni è che da lunedì prossimo vige l’obbligo dell’utilizzo della mascherina fuori di casa, per tutti i cittadini della Campania”.

L’ordinanza sarà in vigore da lunedì 4 maggio fino al 17 maggio prossimo.

Fonte: napolitoday. It