“Per evitare dubbi, in una competizione della Fifa gesti come quelli fatti dai giocatori della Bundesliga meriterebbero un applauso e non una punizione”. Così il presidente della Fifa, Gianni Infantino, sui fatti di Minneapolis e tutte le manifestazioni e i gesti che ne sono derivati. “Tutti noi dobbiamo dire no al razzismo e a ogni forma di discriminazione – sottolinea Infantino -. Diciamo no alla violenza, in ogni sua forma”. #stopracism #stopdiscrimination #stopviolence (ANSA).