Fedele: “Il Napoli ha grandi possibilità contro l’Atalanta se fa il Napoli”

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Enrico Fedele, dirigente: “Tridente del Napoli contro l’Atalanta? Molto Beniteziano, al momento non c’è di meglio. Preparatori atletici? La società ha fatto questa scelta ma forse c’è stata un po’ di distonia con i metodi dell’allenatore. Prima di conoscersi e applicare la propria metodologia ognuno deve verificare delle cose. La Juventus con lo Scudetto non c’entra nulla, il Napoli ha il 30% di possibilità, il Milan qualcosa di più. Italia? Dopo l’Europeo fui l’unico a dire che la vittoria fu frutto anche di fortuna. Atalanta-Napoli? Si può vincere, in casa gli orobici lasciano un po’ a desiderare perché lasciano molti spazi. Credo che il Napoli abbia grandi possibilità se fa il Napoli. Non deve fare il Napoli di Cagliari o quello del secondo tempo di Verona. Se fa il Napoli ci sono delle buone possibilità. Ovviamente soffriremo il pressing a centrocampo dell’Atalanta. Zanoli? O gioca o va via, non si può magnificare chi fa dentro o fuori, servono giocatori da Napoli. Mertens pagato 2 milioni? Forse anche qualcosa in meno ma con dei bonus per partite, gol e Champions. Un rinnovo si può fare solo a certe condizioni. Sulla partita del Napoli non si possono dare risposte nette su chi vince e chi perde. L’Atalanta lascerà spazi vuoti ma se le sbaglierà il Napoli perderà. Napoli squadra nata per il 4-3-3, deve giocare così”.