Fedele: “Osimhen ha segnato un gol eccezionale, spero di trovare il Milan”

Enrico Fedele, dirigente e opinionista, è intervenuto a Radio Marte in Marte Sport Live: “Osimhen ha segnato un gol eccezionale, perché da fermo è saltato a piedi uniti, rimanendo in area e dando forza e soprattutto direzione alla palla. Sta migliorando anche nel legare il gioco, ha sbagliato forse solo uno stop in tutta la partita. Il Napoli, che ha già vinto il campionato, può sorprendere in Champions. Al sorteggio spero possa trovare il Milan, sarebbe meno positivo l’Inter o le big come Real, Manchester City o Bayern. Sarebbe invece carino trovare il Chelsea e vendicarsi degli ottavi di qualche anno fa, quando il Napoli di Mazzarri uscì dalla competizione. Kim Min-jae non è ancora il difensore più forte al mondo, ha grande concentrazione e tempismo, ma non è il più forte di tutti. Può crescere ancora perché gli asiatici hanno la cultura del lavoro, e io ne so qualcosa avendo avuto in passato al Parma Nakata. Spalletti ha fatto un gran lavoro, ma Gasperini lo ha fatto con ogni tipo di calciatore. Si diceva che vincesse solo grazie a Josip Ilic e Papu Gomez, eppure ci riesce anche senza di loro, non facendo mai mancare l’intensità. Ha fatto un gran piatto con alimenti dal basso costo. Spalletti, invece, ha trasformato buoni giocatori in ottimi giocatori. Spalletti merita il podio, in questo campionato, per come ha organizzato la squadra ed ha migliorato Osimhen, Lobotka ed Elmas. Sugli incidenti di ieri, non essendo un esperto di sicurezza, dico solo che in altri paesi i tifosi italiani vengono iper controllati, dovremmo dotarci anche noi di norme adeguate per non consentire agli altri tifosi quello che è accaduto in città”.