Ferlaino: “Napoli, questo è l’anno buono, rinnovo di Insigne? Si troverà un accordo”

L’ex presidente del Napoli, Corrado Ferlaino, ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardo l’ottimo momento della squadra partenopea: “L’anno buono? Per me si. La Juventus non ha piu’ Cristiano Ronaldo, ha una difesa che prima era la difesa piu’ forte d’Europa ma Bonucci e Chiellini hanno una eta’. Il Milan dei giovani e’ molto forte, ma Ibra ha 40 anni. L’uomo gol non ce l’ha l’Inter che ha perso Lukaku. L’Atalanta e’ una bella squadra ma non credo possa vincere il campionato. Paragoni con il mio Napoli? Sono epoche storiche diverse e due campionati diversi. Qui ci sono almeno cinque squadre per il titolo. Allora il Napoli combatteva contro il Milan. Ora sono in cinque e le altre sono comparse. Bisogna vincere gli scontri diretti. I campionati comunque si decidono in primavera. Non bisogna perdere punti con le piccole squadre”.

“Il rinnovo di Insigne? De Laurentiis e’ molto bravo, sono certo che riuscira’ a risolvere questa situazione. I contratti scadono ma penso che alla fine troveranno un accordo. Insigne ama Napoli e non credo vogli andarsene”. Cosi’ Corrado Ferlaino, ex presidente del Napoli dello scudetto, a La Politica nel Pallone’ su Gr Parlamento. “Stagione di transizione per la Juve di Allegri? Ci sta anche il mercato autunnale. Alla Juventus manca ora Cr7 ma ha fatto gli stessi gol dell’anno scorso. Gli manca un uomo gol ed e’ un problema ma lo potrebbe trovare con il mercato autunnale. Adesso pero’ anche la difesa prende gol, ha probabilmente troppi anni”, ha aggiunto.