Fiorentina, Barone risponde a Gattuso: “Fa ridere quando parla in quel modo riguardo Jorge Mendes…”

Attraverso i canali ufficiali della Fiorentina il dirigente Joe Barone ha risposto duramente all’intervista rilasciata da Gennaro Gattuso a Repubblica. Ecco le sue parole:

“Mi fa ridere questa situazione. Vorrei mettere un punto: la Fiorentina ha colto le parole di Rino Gattuso con il sorriso in quanto l’intervista ha svelato che Jorge Mendes è solo un amico del mister e gli offre soltanto importanti consigli per la sua carriera. Voglio ricordare che lo stesso Mendes i primi di giugno ha incontrato Daniele Pradè per discutere su alcuni calciatori da portare alla Fiorentina, ma anche io gli ho parlato e incontrato a Milano. Ci dispiace anche per la memoria corta avuta da Gattuso che si è dimenticato di aver conosciuto il nostro presidente Rocco Commisso nell’occasione della gara Fiorentina-Napoli dello scorso anno. Vorrei anche segnalare che al momento non è arrivata nessuna richiesta da parte dei suoi avvocati per abolire la clausola di riservatezza”.