Fiorentina-Napoli: ecco le designazioni, e c’è una prima volta in Serie A

La Lega Serie A ha comunicato le designazioni ufficiali degli arbitri per la terza giornata di campionato. Per la prima volta ci sarà una donna, Maria Sole Ferrieri Caputi, inserita in una squadra arbitrale: farà da quarto uomo in Monza-Udinese.

Per quanto riguarda il Napoli, invece, impegnato domenica alle ore 20.45 in trasferta contro la Fiorentina, il fischietto è affidato a Livio Marinelli. Di seguito tutta la squadra arbitrale:

FIORENTINA – NAPOLI (Domenica 28/8 ore 20.45)

MARINELLI

COLAROSSI – MASTRODONATO

IV: COLOMBO

VAR: BANTI

AVAR: LO CICERO