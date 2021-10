Fiorentina-Napoli, il Franchi è sold out: Commisso non vuole cori contro i meridionali

Come riportato dal Corriere Fiorentino, i biglietti messi in vendita dalla Fiorentina sono volati via nel giro di poche ore e domani saranno circa 17 mila i tifosi presenti al Franchi per il match contro il Napoli. Rocco Commisso vorrebbe ricevere un bel regalo, ma soprattutto vuole che a prescindere dal risultato sia davvero una festa. Il presidente viola chiede ai fiorentini di tifare senza fare cori razzisti o di discriminazione territoriale, non vuole che si ripetano scene come quelle accadute a Bergamo, dove durante il match con l’Atalanta ci sono stati cori contro Vlahovic.