Fondazione Cannavaro-Ferrara, raccolti quasi 90mila euro: record per la maglia di Maradona

Un successo incredibile, da parte della Fondazione Cannavaro-Ferrara. Insieme ai molti amici che hanno a cura il territorio campano e non solo, sono stati raccolti 85.301€ in base alle aste effettuate. Il ricavato verrà utilizzato per aiutare le famiglie più bisognose e le fasce deboli in questa situazione relativa al Coronavirus. Ventinove grandi calciatori hanno deciso, lo scorso 15 aprile, di mettere in asta una maglia a loro appartenuta, che racconta una storia speciale: è così scattata una “sfida” tra calciatori e a contendersi i preziosi oggetti, anche offerenti come Alessandro Florenzi, Paulo Dybala, Papu Gómez e Andrea Cattoli, procuratore di Sebastian Giovinco.

È proprio Cattoli ad aggiudicarsi per 55mila euro la maglia biancoceleste indossata da Diego Armando Maradona nella partita Italia – Argentina del 10 giugno 1987, messa in asta da Ciro Ferrara. L’asta per la maglietta di Dries Mertens, invece, terminerà nella giornata di lunedì e le offerte finora raggiungono i 4.500 euro: la maglia è quella con cui ha siglato il record con il Napoli contro il Barcellona raggiungendo Marek Hamsik