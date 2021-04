Fontana: “Zielinski è un giocatore universale, Fabiàn incide meno senza Demme”

Gaetano Fontana, ex centrocampista del Napoli, è intervenuto durante la trasmissione sportiva Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli: “Ritengo che Zielinski sia un giocatore universale. E’ funzionale. Riesce a ricoprire più ruoli nella stessa partita perché abbina grande qualità a grande intelligenza calcistica. Ricopre più funzioni a seconda della circostanza di gioco. Diventa mezz’ala, diventa sottopunta, va alla conclusione. Ha raggiunto lo stato di forma fisico e mentale che gli consente di esprimersi a grandi livelli. Fabian Ruiz? E un giocatore utile quando il Napoli ha il possesso palla. Le sue caratteristiche si sposano male con il lavoro di interdizione e di copertura. Un giocatore come Demme è utile per fare il suo gioco. Insieme portano qualità al Napoli e riescono ad incidere. Fabian patisce quando non riesce ad essere incisivo quando al suo fianco non c’è Demme. Gattuso? E’ piaciuto il fatto che lui passava da motivatore e guerriero e invece ha portato qualità. Vedo tante letture tattiche di estrema intelligenza e cura, sia in fase di fraseggio che di palleggio. Gattuso e il Napoli sono andati in difficoltà quando sono venuti meno molti giocatori importanti. Bakayoko? Diventa utile quando deve interrompere e arginare il gioco avversario. Fa fatica quando si deve controllare la partita. Diventa meno utile quando si lavora sulla continuità del palleggio e gli vengono preferiti altri giocatori. Comunque può risultare importante durante il campionato. Se bisogna sborsare una cifra enorme per portarlo a casa, forse è meglio fare altre valutazioni. A certe cifre farei altre valutazioni”.