FOTO – Anguissa risponde ai razzisti con un total black: “Orgoglioso di chi sono, insultarmi non mi influenzerà”

Dopo gli spiacevoli fatti di ieri sera al Franchi, con alcuni tifosi fiorentini che hanno bersagliato i giocatori africani del Napoli con epiteti razzisti, è arrivato il commento anche di Anguissa. A differenza di Koulibaly e come Osimhen, Anguissa aveva preferito sbeffeggiare i razzisti con un sorriso, preferendo quindi ridicolizzare i tifosi rei dei cori offensivi.

Sbollita l’adrenalina della partita ha comunque voluto dire la sua sull’episodio, attraverso un eloquente post su Instagram. Un’immagine total black che lascia poco all’interpretazione, con un commento diretto ed esplicativo:

“È triste vedere che nel 2021 ci sono ancora persone in grado di farlo! Da parte mia puoi insultarmi e chiamarmi scimmia non influenzerà l’uomo che sono perché so chi sono, so da dove vengo, sono un uomo di colore nero, sono orgoglioso di esserlo e non cambierà mai. No al razzismo”