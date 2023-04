FOTO – Grave incidente nella notte per Ciro Immobile, distrutta l’auto dell’attaccante

Brutto incidente stradale nella notte per l’attaccante della Lazio ma originario di Torre Annunziata Ciro Immobile.

L’auto del calciatore (c’erano anche i figli) è stata coinvolta in uno scontro con il tram. Ecco le foto, riportate nel Tweet di Tancredi Palmeri:

Italy forward Ciro Immobile is live by a miracle after a shocking crash with a tram that, according to the player, didn’t respect traffic light.

Immobile and his kids are in good conditions and have all been transported to hospital pic.twitter.com/RxIUhExRgO

— Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) April 16, 2023