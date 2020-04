FOTO – Guerra delle Falkland, Maradona ricorda i caduti argentini: “A voi l’onore e la gloria!”

Pochi anni più tardi El Pibe de Oro siglò quello che passò alla storia come "Il gol del secolo" Pubblicato il alle 18:00 da •

Il 2 aprile del 1982 iniziava la sanguinosa Guerra delle Falkland, che vide l’uccisione di numerosi uomini argentini a carico del Regno Unito nella lotta per accaparrarsi quel territorio. In occasione della commemorazione dei caduti di quella terribile pagina di storia Diego Armando Maradona ha voluto rivolgergli il proprio pensiero con un: “L’onore e la gloria sono tutte per voi, ragazzi. A noi rimane l’orgoglio. Le Falkland sono argentine!”.

Pochi anni più tardi, esattamente il 22 giugno 1986, El Pibe de Oro segnò quello che passò alla storia come “il gol del secolo”, noto come “La Mano de Dios”, nel quarto di finale proprio contro l’Inghilterra, match sentitissimo proprio per il conflitto cominciato 4 anni prima.