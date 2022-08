FOTO IAMNAPLES.IT – Primavera Napoli, preso Bilal Sahli: firma sul contratto

L’esordio drammatico contro il Lecce in Primavera 1 ha spinto il Napoli a rinforzare la formazione di Nicolò Frustalupi. E’ stato infatti raggiunto un accordo per Bilal Sahli dal Genoa: seconda punta classe 2003, la scorsa stagione ha segnato sei gol in venticinque presenze in campionato.

Sahli aveva diverse offerte in giro per l’Europa, precisamente da Rennes e Standard Liegi. La sua preferenza, però, è caduta sul Napoli: con i partenopei, infatti, avrà la possibilità di giocare la Youth League. Il girone verrà scoperto questo pomeriggio in seguito ai sorteggi che coinvolgeranno la prima squadra.

Il francese di origini tunisine ha anche vinto uno scudetto Under 18 con il Genoa nel 2020/21. Di seguito, la foto di IamNaples.it della firma del contratto.