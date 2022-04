Il Napoli questo pomeriggio ha perso 2-3 contro la Fiorentina, per quella che è la quinta sconfitta allo stadio Maradona. Uno zero in classifica che probabilmente sarà decisivo, con Inter e Milan decisamente più proiettate verso lo scudetto. Intanto, i calciatori azzurri provano a tenere alto il morale attraverso i post su Instagram. Ne ha pubblicato uno Lorenzo Insigne, scrivendo: “Non si deve e non si può mollare! FNS”.

