Dopo la dura sconfitta di ieri subita allo Stadium contro la Juventus, Victor Osimhen non si perde d’animo e chiama i suoi a raccolta per il rush finale di campionato. Il Napoli ha ancora un obiettivo da centrare in questa stagione, la conquista della Champions. Ecco come l’attaccante nigeriano, attraverso un post su instagram ha suonato la carica in vista delle ultime 9 gare di campionato: