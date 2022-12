Francia, Deschamps: “Nella Polonia ci sono giocatori forti come Zielinski…”

Didier Deschamps, ct della Francia, ha parlato in conferenza stampa di Lewandowski, menzionando anche Zielinski:

“Ovviamente è un calciatore che fa la differenza in zona gol, dovremo riuscire a limitarlo. Oltre all’intelligenza tattica e alle doti tecniche, è un calciatore che usa molto bene il suo corpo e anche il pallone più insignificante può diventare pericoloso quando contro c’è lui. La Polonia è una squadra che difende molto bene, adora difendere, ma non si limiterà a fare questo. Ci sono calciatori forti e con esperienza internazionale come Szczesny, Glik, Zielinski, Grosicki. Non c’è solo Lewandowski”.