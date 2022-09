Frosinone, Morrone: “Zerbin ha qualità e il Napoli lo sa”

Stefano Morrone, vice allenatore del Frosinone, ha parlato ai microfoni de Il Mattino di Zerbin:

Mancini dice che i giovani come lui dovrebbero avere già più esperienza alle spalle.

“Può essere vero. All’estero, soprattutto negli anni scorsi, i ventenni come lui avevano più spazio. Però le cose stanno cambiando dal mio punto di vista: anche in Italia si punta sempre più su giovani del nostro movimento. E hanno delle chance come Jack l’ha avuta a Napoli. Un esempio può essere Zerbin, che ho conosciuto a Frosinone un anno fa ed è con lui sia nel club che in nazionale. E’ un altro ragazzo che ha qualità, il Napoli lo sa“.