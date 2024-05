Con una rete in quel di Monza il Frosinone vince in trasferta e fa un passo deciso verso la salvezza. Contro l’Udinese basterà un pari per avere la certezza della salvezza.

Ancora una volta decisivo Walid Cheddira, in grande forma nelle ultime settimane. Per l’attaccante è il settimo gol in serie A, il Napoli ora potrà valutarlo in ritiro e decidere se confermarlo o meno in rosa.