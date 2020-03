Futuro in sospeso per Ibra e Donnarumma: più lontani dal Milan con l’addio di Boban-Maldini

Futuro in sospeso per Gianluigi Donnarumma e Zlatan Ibrahimovic. Come riporta oggi il Corriere dello Sport, l’addio della coppia Boban-Maldini metterebbe infatti a rischio anche la permanenza dei due assisti di Mino Raiola.

Ibrahimovic – Il campione svedese ha scelto di tornare in rossonero anche grazie alle pressioni continue dei due dirigenti, che gli hanno promesso un ruolo da protagonista per il presente e per il futuro. Ma con la partenza di Boban e Maldini sarebbe in bilico persino il suo rinnovo annuale, vista la volontà di Gazidis di portare avanti un progetto giovani.

Donnarumma – Non sarebbe una sorpresa, in questo scenario, neanche la cessione già quest’estate del talentoso portiere. Donnarumma ha un contratto in scadenza a giugno 2021 e Gazidis gli ha già fatto sapere che la proposta di rinnovo avrà cifre più basse rispetto ai 6 milioni di euro che percepisce attualmente. Tutto questo, quando le big d’Europa (Juventus e Real Madrid in primis) sarebbero pronte invece a offrirgli ingaggi principeschi…