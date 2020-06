Gabbiadini illude, Dzeko la ribalta da solo. La Roma batte la Sampdoria 2-1

Bella partita, quella giocata all’Olimpico da Roma e Sampdoria. 2-1 il finale in favore dei giallorossi, risultato maturato grazie alla rete di Manolo Gabbiadini nel primo tempo e alla doppietta di Edin Dzeko nella ripresa.

GABBIADINI SEGNA. VERETOUT ANCHE MA IL VAR ANNULLA – Primo tempo spettacolare e ricco di occasioni, quello andato in scena all’Olimpico. La Roma parte fortissimo e nei primi 10 minuti colleziona 4 palle gol con Dzeko, Carles Perez, Pastore e Mkhitaryan. Ma il primo vero squillo è della Samp: erroraccio di Diawara su retropassaggio, Manolo Gabbiadini si avventa sul pallone, mette a sedere Mirante e segna il vantaggio dopo 11 minuti. La squadra di Ranieri sembra più in palla fisicamente e sfrutta l’entusiasmo del vantaggio cercando a più riprese il raddoppio, ma ad esultare al 31esimo è Jordan Veretout con un meraviglioso piattone dal limite dell’area. Ma l’arbitro Calvarese, dopo on field review, annulla per precedente mani di Carles Perez.

SAMP ANCORA PERICOLOSA, POI ARRIVA DZEKO – A inizio ripresa il primo squillo è della Roma, con Mkhitaryan che non riesce a girare in porta una bella palla di Kolarov. La Samp, dal canto suo, nonostante una stanchezza che cresce rapidamente continua ad essere pericolosa in contropiede, bella la combinazione Jankto-Depaoli-Jankto al 53′. Al 64′, dopo 3 cambi di Fonseca, ecco il pareggio giallorosso: Pellegrini ha spazio e modo di inventare, scucchiaiata a saltare la difesa per Edin Dzeko che in mezzo a Tonelli-Yoshida riesce a colpire al volo e a trovare il gol dell’1-1.

PALO KOLAROV, DZEKO RISOLVE ANCORA PROBLEMI – Dopo il pareggio Kolarov colpisce il palo su punizione, la Samp sembra accusare il colpo ed i cambi di Ranieri non portano la necessaria energia per mantenere alti i ritmi. E così dopo la girandola di cambi di entrambi gli allenatori è ancora Edin Dzeko a togliere le castagne dal fuoco a Fonseca: lancio millimetrico di Cristante a scavalcare la difesa, Yoshida perde ancora il bosniaco che da solo davanti ad Audero firma al volo col destro il 2-1, risultato che non cambierà più fino al fischio finale di Calvarese.

fonte: tmw