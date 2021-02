Gasperini in conferenza stampa: “Momento non fortunatissimo, il Napoli è forte”

Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, ha parlato in Press Conference dopo il pari nella semifinale d’andata di Coppa Italia contro il Napoli: “E’ un momento non fortunatissimo, siamo arrivati 2-3 volte davanti al portiere con Pessina, Toloi e Muriel. La speranza era di riuscire a fare gol. Abbiamo giocato contro un Napoli forte, sono soddisfatto. Muriel e Zapata insieme hanno fatto bene. Poi e’ entrato Ilicic. Dobbiamo ruotare e sfruttare la condizione migliore di tutti. Abbiamo cercato di vincere la partita. Abbiamo avuto le nostre occasioni. Non e’ facile. Giochiamo in continuazione ogni 2-3 giorni. Abbiamo giocato 2 volte, con Lazio, Milan ora col Napoli, poi il Real Madrid. Devo fare un grande applauso ai miei ragazzi. Puo’ mancare un po’ di brillantezza. Abbiamo giocato il primo tempo, si fara’ il secondo tempo a Bergamo. Sarebbe stato diverso col pubblico. Lo stimolo e’ grande, arrivare in finale dopo due anni fa. La testa non e’ al Real Madrid, prima c’e’ il Real Madrid. Cominciamo a pensare il campionato, che e’ un obiettivo importante, la prossima settimana ci giochiamo la possibilita’ della finale, poi ci saranno 10 giorni per pensare al Real Madrid”.