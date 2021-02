Gattuso alla Rai: “Il terzo gol ci ha tagliato le gambe, Bisogna tenere la testa alta e ritrovare l’entusiasmo. Con De Laurentiis…”

Rino Gattuso, allenatore del Napoli, ha parlato a Rai 1 dopo la sconfitta con l’Atalanta. “Potevamo fare meglio sui 3 gol. Nel secondo tempo li abbiamo tenuti la’, il terzo gol ci ha tagliato le gambe. Un’altra squadra poteva prendere 4-5 gol. Abbiamo avuto la forza di reagire, non basta. Bisogna tenere la testa alta e ritrovare l’entusiasmo. A tratti c’e’ e a tratti no. Osimhen? Gli manca lo scatto, fa ancora un po’ di fatica. La strada e’ quella di dargli minutaggio, puo’ fare molto di più. Cambio modulo? Per cambiare posizione a Insigne, Politano e’ in un buon momento. Napoli-Juventus? Dobbiamo ripartire, lo diciamo da tantissimo tempo. Maksimovic e Rrahmani non hanno mai giocato insieme. Bisogna fare solo i complimenti ai ragazzi. Abbiamo preso due gol nella stessa maniera. Vanno migliorati i meccanismi. Sabato sara’ una partita difficile, sono tutte partite difficili. Recuperiamo gente e guardiamo avanti. Cosa ci ha detto ADL dopo la sconfitta? Non ci ho parlato, non ha detto nulla”.