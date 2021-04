Gattuso ha investito sul capitano Insigne per completare il suo progetto

La Gazzetta dello Sport scrive a proposito del capitano del Napoli, Lorenzo Insigne: “È sul capitano che Rino Gattuso ha investito per completare il suo progetto. Non lo ferma mai, convinto com’è che l’attaccante possa dargli sempre una grossa mano in questo periodo. È stato encomiabile, Lorenzo, nei momenti bui, quando tra infermeria e Covid-19, l’allenatore faceva fatica a contare 11 titolari da mandare in campo. In quei momenti, tra difficoltà e tensioni, Insigne s’è caricato sulle spalle il peso di una responsabilità che lo ha reso ancora più napoletano di quello che è”.