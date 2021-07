Gattuso, la sua versione dei fatti: “Orgoglioso di aver allenato il Napoli. Io razzista? Ma se mi chiamavano ‘terrone’ in tutti gli stadi…”

L’ex tecnico del Napoli Gennaro Gattuso, reduce da un periodo turbolento che l’ha visto prima lasciare la Fiorentina pochi giorni dopo l’annuncio e poi essere scaricato dal Tottenham per presunto “razzismo” ha rilasciato alcune dichiarazioni a Repubblica:

“Non ho l’ossessione di parlare a tutti i costi. Ho soltanto il vizio di dire la verità. Tanto, se una cosa non sta in piedi, cade da sola. Sul tema dei rapporti con Mendes non posso parlare, ma posso ricordare la mia storia: alleno da 8 anni e non ho mai fatto acquistare un assistito di Mendes, né lui me lo ha mai imposto. Neanche una volta. André Silva al Milan e Ghoulam al Napoli c’erano già. Comisso? Non ci ho mai parlato.”

Perché De Laurentiis, che le aveva proposto il rinnovo col Napoli, adesso nega di averlo fatto?

“Non so perché stia dicendo questo. Io sono orgoglioso di avere allenato una grande squadra in una grande città. Abbiamo perso la qualificazione Champions per un solo punto, con partite spesso spettacolari, in una stagione a tratti complicata.”

Capitolo Tottenham, sembra che a Londra i tifosi non l’abbiano voluta perché lei sarebbe razzista, sessista e omofobo.

“Fatico a credere che sia stato questo il motivo, forse rimasta nella loro mente l’immagine della mia lite del 2011 con Jordan. Di sicuro io non sono né razzista, né sessista, né omofobo: sono state travisate vecchie dichiarazioni. Chiedete ai miei ex compagni e ai giocatori: io mi sono preso del terrone in tutti gli stadi! Come razzista non sarei molto credibile. Quanto al resto, non perdo tempo con le sciocchezze. Piuttosto, la mia vicenda insegna che l’odio da tastiera è pericolosissimo e molto sottovalutato. Io sono un personaggio pubblico e ho la forza per reagire alle calunnie, ma non tutti riescono a sopportarle. C’è chi per debolezza magari si butta dalla finestra. È un problema serissimo: che cosa si aspetta a intervenire?”.