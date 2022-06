Gattuso risponde alle accuse di razzismo: “Ma siamo impazziti? Qui tutti devono darsi una calmata”

L’ex allenatore del Napoli, Rino Gattuso, risponde alle accuse di razzismo avanzate dai tifosi del Valencia ai microfoni della Gazzetta dello Sport.

“La mia storia parla per me. Io razzista? Io xenofobo? Io omofobo? Io machista? Ma siamo impazziti? Basta, che si diano tutti una calmata. E allora perché avrei fatto acquistare Bakayoko quando ero al Napoli? Mai avuto nulla contro i giocatori di colore, molti dei quali sono stati miei compagni di squadra e amici.

Che ne sanno di me queste persone che parlano di razzismo, questi leoni che si nascondono dietro una tastiera o dietro un nickname? Da ragazzo sono andato a giocare in Scozia… sapete che può voler dire per un ‘terrone’ trovarsi fuori dall’Italia e dimostrare a tutti di riuscire a cavarsela? Tutto quello che sono diventato è stato il frutto di fatica, impegno, sudore. Nessuno mi ha regalato nulla.