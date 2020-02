Gattuso su Mertens e Milik: “Possono giocare assieme, sul ruolo del belga dico…”

In conferenza stampa Gennaro Gattuso ha parlato del dualismo tra Mertens e Milik e della situazione in attacco:

“Mertens e Milik possono essere sia una coppia che un’alternativa, Dries può fare la prima, la seconda punta, l’esterno offensivo. Abbiamo tutti la paura di sottovalutare l’avversario, si migliora in campo, fuori dal campo, con le sedute video. Non bastano solo l’allenatore o il direttore sportivo, bisogna mettersi a disposizione del compagno, questa squadra ha sofferto in questi mesi ed è uscita dal momento negativo, dobbiamo continuare e non pensare che abbiamo risolto i nostri problemi, è stata migliorata 20 giorni fa, bisogna pedalare, lavorare 5-6 ore al giorno con grandissimo entusiasmo. La squadra oggi vive il centro, voglio vederlo ancora di più, i ragazzi devono stare bene con noi, non deve essere un peso. Politano può essere un’opzione, è un giocatore importante, può venire dentro al campo a piede invertito, è diverso da Callejon, abbiamo in tutti i ruoli soluzioni importanti”.