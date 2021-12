Nuovi problemi in casa Napoli. Nella giornata di ieri non si è allenato il brasiliano Juan Jesus e c’è preoccupazione in casa azzurra.

Come riporta Gazzetta dello Sport non si conoscono motivi di ciò ma la presenza del giocatore per domenica è fondamentale visto la probabile assenza di Koulibaly e le condizioni da valutare di Mario Rui.