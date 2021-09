Gazzetta – Allenamenti intensi per Ghoulam, ma lo staff medico ci va cauto. Demme out per tutto il mese

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa il punto della situazione sugli infortunati in casa Napoli. L’attenzione maggiore va su Faouzi Ghoulam e Diego Demme, senza tralasciare il top-scorer azzurro Dries Mertens: “Oltre a Diego Demme − che ne avrà almeno per tutto questo mese per recuperare l’infortunio al ginocchio −, ci sono anche Faouzi Ghoulam e Dries Mertens in corso di recupero. L’algerino si allena con una certa intensità, ma ovviamente dopo tre infortuni alle ginocchia c’è molta cautela nello staff medico. Il belga invece è più vicino al rientro, la spalla non dà più fastidio e la condizione atletica migliora“.