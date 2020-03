Gazzetta – Champions League, le ipotesi per recuperare i match annullati

Ormai ufficiale il rinvio delle competizioni europee per club e di molti campionati, oltre ad Euro 2020 che aprirà ua serie di date utili per recuperare i match sospesi in questo mese. Secondo quanto riporta l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, sono tre gli scenari possibili per il recupero delle partite in campo internazionale: la prima idea prevede di compattare le date per recuperare tutto tra metà aprile e fine maggio. La seconda è quella di far giocare quarti e semifinali in gara unica (come proposto per Inter e Roma), mentre la terza è quella di far giocare una “final four” a Istanbul in quattro giorni.