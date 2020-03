Gazzetta – De Laurentiis vuole Belotti, possibile scambio con Petagna in granata

Il Napoli, in vista della prossima stagione, ha già perfezionato l’acquisto di Andrea Petagna. L’attaccante è ora in prestito alla SPAL. Secondo quanto riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport nello spazio riservato al calcio, Petagna potrebbe essere sacrificato dal club capitanato da Aurelio De Laurentiis. La società campana sarebbe infatti alla ricerca di un altro numero nove capace di fare la differenza e di segnare un alto numero di goal.

L’ipotesi più accreditata è quella che prevede la cessione di Andrea Petagna al Torino nella trattativa, complicata, di Aurelio De Laurentiis con Urbano Cairo per Andrea Belotti, attaccante centrale anche della Nazionale. Presto per poter definire affari complessi in un momento di stallo forzato della stagione. Però utile a capire cosa può delinearsi in estate specie se dovesse partire Milik. Il Napoli, nella prossima stagione, potrebbe rivoluzionare l’attacco. Via Milik, dentro Belotti con Petagna al Torino? Ipotesi non impossibile…