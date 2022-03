Gazzetta dello Sport – Olivera-Napoli, le cifre dell’accordo con il Getafe

Come scrive La Gazzetta dello Sport, Olivera ha attirato il Napoli anche per i suoi margini di crescita già intravisti in un campionato di valore come la Liga. Ad ogni modo, è stato già bloccato dal club azzurro per la riapertura del mercato. L’ok di Olivera è datato da gennaio. Ci sono basi ormai precise nell’accordo con il Getafe che ha il nazionale uruguaiano sotto contratto fino al 2025. Il suo trasferimento partirà da un prestito oneroso di circa un milione di euro, seguito da un obbligo di riscatto sugli 11 milioni con una serie di bonus per altri 3 milioni. In totale, un’operazione sui 15 milioni.