Gazzetta – I motivi per cui Insigne e Raiola si sono salutati

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola svela i motivi per i quali Insigne ha lasciato il suo procuratore Raiola. Insigne non ha gradito l’esito della causa intentata contro gli ex procuratori della Doa ai quali dovrà versare diverse decine di migliaia di euro. Il secondo: Insigne la scorsa estate aveva chiesto a Raiola di trovargli una grande europea per andarsene dal Napoli, ma alla fine è rimasto. La terza: Raiola non avrebbe voluto l’ammutinamento la famosa notte del 5 novembre, ma il capitano preferì seguire l’orientamento dello spogliatoio. Tante incomprensioni per un divorzio che a quanto pare sembrava annunciato.