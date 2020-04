Gazzetta – Il Barcellona vuole Lautaro, l’Inter provoca e chiede Griezmann

Il nome di Lautaro Martinez continua ad essere in cima alla lista dei desideri del Barcellona. L’Inter però, come noto, non ha alcuna intenzione di privarsi del Toro e così secondo la Gazzetta dello Sport ha risposto con una sorta di provocazione al Barcellona: “Dateci Griezmann”.

Questione di cifre – Come detto Lautaro ad oggi non sebra intenzionato a lasciare la maglia nerazzurra, ma mai dire mai quando di mezzo c’è pure Leo Messi che continua a mandargli messaggi. Da qui l’idea dell’Inter, che dopo le voci su Arthur, Semedo e Vidal ha pensato al francese ex Atletico Madrid. Le valutazioni dei due, Lautaro e Griezmann, sono simili, qul che cambia e crea problemi semmai è l’ingaggio del francese. Per sposare la causa Barcellona lo scorso anno si ridusse l’ingaggio da 23 a 17 milioni, cifra considerata ancora troppo alta dall’Inter. Che dalla sua, però, potrebbe avere il feeling mai nato fra lo stesso Griezmann e Messi, così come con tutta la piazza catalana.