Gazzetta – Il Napoli ha cambiato l’hotel di Firenze di tre anni fa

Un sabato in albergo a Firenze guardando la Juve contro l’Inter non evoca buoni ricordi per il Napoli, scrive la Gazzetta dello Sport ricordando fine aprile 2018, quando il Napoli crollo al Franchi e si parlo di “scudetto perso in albergo”. La situazione oggi è diversa, il Napoli resta padrone del proprio destino anche se la Juventus dovesse battere i neo campioni d’Italia. E allora meglio non avere troppe attese sulla sfida di Torino. Anche se, con un pizzico di scaramanzia che non guasta, il Napoli ha cambiato albergo rispetto a quello di tre anni fa sul Lungarno.