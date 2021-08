Novità molto importanti circa il futuro di Cristiano Ronaldo: secondo i colleghi della Gazzetta dello Sport, lo United ha definito l’offerta per la Juve intorno ai 28 milioni. Si va verso una cessione vera e propria, non a zero, come avrebbe voluto il Manchester City. A queste premesse e con la Juve accontentata, sarebbe davvero ad un passo l’addio alla Serie A del lusitano in direzione Old Trafford.