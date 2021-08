Secondo quanto riferito da ‘Gazzetta.it’, c’è stato in questi minuti un blitz a Torino da parte di Jorge Mendes. Il super agente è arrivato a Caselle con un volo privato e ha subito raggiunto l’abitazione di Cristiano Ronaldo. Nelle prossime ore è in programma anche un incontro con la Juventus, per decidere il futuro di CR7. Per ora, non sono arrivate offerte al club bianconero per l’addio del portoghese, nonostante le voci che riguardano Manchester City e PSG.