Gazzetta – Lautaro punta il Napoli. Prove di rientro per il campione del mondo

Lautaro Martinez non vede l’ora di tornare a vestire la maglia dell’Inter e La Gazzetta dello Sport di questa mattina indica le tappe del Toro in vista della ripresa del campionato, fissata per il 4 gennaio, nel big match contro il Napoli. L’Argentino, reduce dalla vittoria del Mondiale e dai relativi festeggiamenti, rientrerà a Milano giovedì e venerdì 30 svolgerà il primo allenamento: difficile, ma non impossibile, vederlo in campo contro gli azzurri, visto che avrà 5 allenamenti per convincere Inzaghi.

Al momento comunque la cosa più probabile è che il tecnico nerazzurro punti su Lukaku e Dzeko dal 1′, coppia che ha dato buone risposte anche nell’amichevole contro la Reggina.