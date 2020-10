Gazzetta – Napoli, cresce il timore per i test di ieri: possibili nuove positività

C’è preoccupazione in casa Napoli per i risultati dei test di oggi, non è escluso che risultino nuove positività dopo quelle di Zielinski ed Elmas. Ne parla La Gazzetta dello Sport: “Soltanto nella giornata odierna si conosceranno gli esiti dei tamponi a cui si sono sottoposti i calciatori e lo staff tecnico del Napoli ieri mattina.

I prelievi sono stati effettuati dai sanitari della ASL presso i domicili dei tesserati, essendo tutti in quarantena. Ovviamente, c’è attesa per questi risultati, il Napoli spera che non ci siano altri contagiati, dopo la positività di Zielinski ed Elmas, ma il timore che, invece, ci possano essere altri positivi è forte nell’ambiente napoletano”.