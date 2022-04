Gazzetta – Napoli-Fiorentina, Osimhen sarà della partita

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport non ha dubbi, l’attaccante del Napoli, Victor Osimhen, sarà titolare domenica 10 aprile contro la Fiorentina dopo il piccolo problema muscolare che aveva avvertito nella giornata di mercoledì: “È come se la città abbia esultato a un gol a Fuorigrotta, quando ieri si è appreso che Osimhen non ha problemi muscolari alla sua preziosa coscia destra e dunque domenica guiderà l’attacco contro la Fiorentina. Ieri gli esami hanno scongiurato problemi particolari, dunque il giocatore ha svolto un lavoro differenziato e – come già aveva scritto ottimisticamente lo stesso nigeriano – ci si vedrà tutti allo stadio domenica”.