Gazzetta – Ritorna Mertens, al via la staffetta con Milik: in vantaggio il polacco

Arek Milik e Dries Mertens sono di nuovo in ballottaggio. Una buona notizia per Gattuso, che recupera il belga dopo un lungo infortunio. Dopo il gol a Genova contro la Sampdoria, il numero 14 azzurro è pronto a concludere la stagione raggiungendo il record di Marek Hamsik. Il ballottaggio si susseguirà in ogni giornata, ma nelle preferenze del mister azzurro ci sarebbe il polacco, che ha dimostrato di poter giocare egregiamente nel 4-3-3. Un focus importante, quella della gazzetta dello Sport, che evidenzia come anche Mertens, seppur con caratteristiche differente, sia in grado di agire come punta centrale nel tridente azzurro come ha dimostrato negli scorsi anni sotto la guida di Sarri.