Gazzetta – Sarri a un passo dalla Roma: ecco le cifre e i dettagli

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport si sofferma sulle ultime di mercato in casa Roma. Ormai vicino al divorzio con Paulo Fonseca, il club capitolino è alla ricerca di un nuovo condottiero in panchina. Secondo la rosea, Maurizio Sarri dopo un’anno di inattività sarebbe pronto a tornare a lavoro prendendo in mano le redini lasciate dal tecnico portoghese sulla panchina giallorossa. L’allenatore ex Juve e Napoli, sarebbe pronto a firmare un biennale con opzione per il terzo anno a 4 milioni di euro netti a stagione.