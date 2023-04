GdS – Calciomercato Napoli, la Lazio si muove per prendere Zielinski

La Gazzetta dello Sport parla dell’interesse della Lazio per il centrocampista azzurro Piotr Zielinski: “La Lazio proverà a prenderlo a prescindere dalla partenza o meno di Milinkovic-Savic. Zielinski, 29 anni da compiere tra un mese, ha il contratto in scadenza nel 2024 e, almeno per il momento, la trattativa per il rinnovo col Napoli è ferma. Una circostanza che rende il suo acquisto possibile, anche se il club campano non è certo intenzionato a concedere sconti. Serviranno almeno 25-30 milioni per portarlo a Formello. Ci sarà poi da trattare con il giocatore per l’ingaggio. Attualmente il polacco guadagna una cifra che sfiora i 3,5 milioni di euro, molto vicina al tetto di 4 milioni che c’è alla Lazio. I margini per trovare un accordo però ci sarebbero”.