GdS – Fabian Ruiz, grane per De Laurentiis: condannato a pagare 1,4 milioni al Betis. E intanto Ancelotti…

Fabian Ruiz al centro di vicende di mercato passate e future. La Gazzetta dello Sport di oggi riporta infatti che il Napoli è stato condannato dalla FIFA a pagare 1,4 di bonus ulteriori al Betis Siviglia nell’ambito del trasferimento del centrocampista spagnolo. De Laurentiis dovrà quindi mettere mano alla tasca per sborsare ulteriori soldi oltre i 30 milioni già versati per il cartellino.

Non un dramma economico per una società economicamente in salute come il Napoli, ma a questo si aggiungono, sempre dalla Spagna, sirene di mercato. Ad interessarsi del centrocampista ci sarebbe infatti nientemeno che l’ex tecnico del Napoli Carlo Ancelotti. Ora a Madrid, sponda Real, Ancelotti vorrebbe portare al Santiago Bernabeu Fabian Ruiz.

Il Napoli non reputa il giocatore tra quelli in lista di sbarco, ma il suo valore attuale attorno ai 60 milioni e soprattutto il fatto che la scadenza di contratto fissata per il 2023 è dietro l’angolo potrebbero indurre il club a fare un pensierino circa la sua cessione al Real.