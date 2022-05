GdS – Fischi registrati per coprire i cori contro De Laurentiis: un esempio di stadio virtuale

La Gazzetta dello Sport ha svelato un retroscena: durante il match tra Napoli e Genoa, infatti, sarebbero stati utilizzati dei fischi registrati per coprire la contestazione delle Curve al presidente Aurelio De Laurentiis: “Curioso metodo adottato dal Napoli durante la partita di ieri col Genoa. Perché anche in una giornata di gioia per il saluto a Lorenzo Insigne, dalle curve non è mancata la contestazione nei confronti del presidente De Laurentiis. E per coprire i cori ecco che dagli altoparlanti dello stadio Maradona venivano diffusi tempestivamente dei fischi registrati per coprire i cori degli ultrà. Può diventare anche questo un esempio di stadio virtuale”.