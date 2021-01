GdS – Il Napoli alla sfida di Supercoppa arriva col sorriso e senza cattivi pensieri in testa

La Gazzetta dello Sport ha voluto analizzare la straripante vittoria del Napoli sulla Fiorentina di Prandelli, trascinato da un Gattuso in forma smagliante e totalmente ripreso dal problema all’occhio: “La Grande Bellezza di Lorenzinho e del suo Napoli manda di traverso il pranzo a Firenze e alimenta i sogni partenopei. Gattuso ritrova capacità realizzative – 6 gol con 7 tiri – mantiene per la prima volta nel 2021 la porta imbattuta, sorpassa la Juve e aggancia la Roma al terzo posto. La Banda Gattuso si rialza col terzo successo in 8 giorni, il più convincente: per la critica ma soprattutto per l’autostima della squadra che alla sfida di Supercoppa arriva col sorriso e senza cattivi pensieri in testa, come capita ora ai bianconeri”.