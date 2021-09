GdS – Infortunio Lobotka, Spalletti tentato da Anguissa titolare contro la Juventus

L’allenatore del Napoli Luciano Spalletti ha ricevuto una brutta notizia: Stanislav Lobotka si è infortunato con la sua nazionale martedì sera ed è seriamente a rischio per la partita di sabato contro la Juventus. Problema muscolare e quasi sicuramente dovrà saltare il big match del Maradona. Come si legge su La Gazzetta dello Sport, a questo punto Spalletti sarebbe fortemente tentato dalla soluzione Anguissa. Tuttavia il nuovo acquisto non è mai stato a Castel Volturno. Arriverà giovedì e farà il suo primo allenamento dopo aver conosciuto il tecnico e i compagni. Spalletti ne valuterà le condizioni fisiche e poi deciderà, anche se mandare in campo il camerunense potrebbe essere un azzardo. Tuttavia, conclude il quotidiano, Anguissa ha le caratteristiche che il tecnico aveva chiesto ala società: per questo la tentazione di schierarlo subito è forte.