GdS – Juve, in caso di addio di Dybala si pensa a Raspadori che piace pure al Napoli

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, in casa Juventus è già stato individuato il nome del giocatore che in caso di addio di Paulo Dybala dovrà sostituire l’argentino a fine stagione. Si tratta di Giacomo Raspadori, accostato al Napoli come erede di Mertens e che Allegri sta seguendo con interesse ormai da diverse settimane. Per acquistarlo ci vorranno almeno 35 milioni di euro, ma l’attaccante non avrà pretese milionarie per quanto riguarda il contratto restando in linea con le richieste dell’ex compagno Locatelli, che guadagna in bianconero circa 3 milioni a stagione. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.